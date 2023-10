Lies of P zaliczyło naprawdę udany start. Twórcy chwalą się wynikami sprzedaży

Na początku miesiąca w sieci pojawiły się informacje, które sugerują, że twórcy Lies of P zaczęli już pracować nad DLC . Nie powinno to jednak nikogo dziwić, ponieważ produkcja Round8 Studio spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony branżowych mediów, jak i samych graczy. Pozytywne opinie – jak się okazuje – przełożyły się również na dobre wyniki sprzedaży.

Odbiór jest jak dotąd niesamowity i jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że ponad milion graczy wyruszyło już w podróż przez Krat. Jesteśmy również podekscytowani tym, co dla Lies of P przyniesie przyszłość i nie możemy się doczekać momentu, w którym podzielimy się dodatkowymi informacjami, gdy nadejdzie odpowiedni czas – poinformował Choi Ji-Won, reżyser gry.

Na koniec przypomnijmy, że Lies of P dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja Round8 Studio znajduje się również w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Lies of P - recenzja. To świetna gra, nie kłamię!