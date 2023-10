Twórcy Lies of P nie zwalniają tempa. Prace nad DLC prawdopodobnie już trwają

Oferty pracy zostały opublikowane na stronie firmy Neowiz, która jest wydawcą Lies of P. W poszczególnych ogłoszeniach na próżno szukać szczegółów dotyczących dodatkowej zawartości. Pojawiają się w nich jednak wzmianki o projektowaniu zadań, co sugeruje, że Round8 Studio szykuje pełnoprawny dodatek, w którym gracze będą mieli okazję stawić czoła nowym wyzwaniom.

Jak wspomnieliśmy wyżej, szczegóły na temat DLC do Lies of P nie są obecnie znane . Fani najnowszej produkcji Round8 Studio muszą więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalną zapowiedź dodatku, która – jak wiele wskazuje – jest wyłącznie kwestią czasu.

Na koniec przypomnijmy, że Lies of P dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja Round8 Studio znajduje się również w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Lies of P - recenzja. To świetna gra, nie kłamię!

