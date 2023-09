Premiera gry Lies of P i mocny debiut na platformie Steam. Pierwsze recenzje

Lies of P oficjalnie zadebiutowało na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Co ciekawe, gra została nieco wcześniej udostępniona w Xbox Game Pass niż było to pierwotnie planowane, a według serwisu SteamDB deweloperzy dodali do niej – najprawdopodobniej w piątek 15 września (właśnie wtedy pojawiła się adnotacja w bazie) zabezpieczenia systemu antypirackiego Denuvo. Mimo tego gra zaliczyła dobry debiut na platformie Valve.

Premiera gry Lies of P – czy warto zagrać?

Jeśli chodzi o recenzje, Lies of P może pochwalić się wysoką średnią 81/100 w serwisie Metacritic (wersja na PS5). Choć wielu recenzentów zgadza się ze stwierdzeniem, iż produkcja nie wynalazła koła na nowo, jeśli chodzi o gatunek gier soulslike, tak według niektórych jest to najlepszy soulslike spoza znanego studia FromSoftware.

Chwalona jest nie tylko oprawa wizualna – aczkolwiek tutaj trzeba zaznaczyć, że naprawdę potrafi zachwycić dbałością o szczegóły i projektami lokacji oraz przeciwników – ale również oprawa dźwiękowa i całkiem ciekawa fabuła.