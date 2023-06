Liam Hemsworth „pochłania książki” i intensywnie trenuje do roli Geralta w Wiedźminie 4

Serialowy Jaskier potwierdził, że jak dotąd obsada nie miała okazji bezpośrednio porozmawiać z Hemsworthem, ale są w ciągłym kontakcie za pośrednictwem wiadomości mailowych. Batey przyznał, że aktor całkowicie angażuje się w przejęcie roli i „pochłania” książki, a także intensywnie trenuje, aby zostać Geraltem.

Jesteśmy ze sobą w stałym kontakcie. Wysyłaliśmy do siebie maile, w których wymienialiśmy nasze ulubione cytaty z książek i tym podobne rzeczy. Nie sądzę, aby ktokolwiek z nas był w stanie doradzać, jak grać Geralta, ale on całkowicie się w to zaangażował. Jego reżim treningowy jest szalony, w dodatku pochłania książki.