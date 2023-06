Serialowa Yennefer uważa, że Liam Hemsworth będzie „znakomity” jako Geralt

Do premiery trzeciego sezonu Wiedźmina pozostał jeden dzień. Nowego wywiadu przed debiutem nadchodzących odcinków serialu udzieliła Anya Chalotra. W rozmowie z serwisem Variety opowiedziała o zmianie głównego aktora, wcielającego się w Geralta. Aktorka przyznała, że jest podekscytowana pojawieniem się Liama Hemswortha i uważa, że będzie błyszczał na ekranie w tej roli.

Myślę, że wszyscy odczujemy stratę Cavilla. Był z nami od pierwszego dnia. Wiele razem przeszliśmy. To już pięć lat nie tylko tego świata, który mamy w Wiedźminie, ale przeszliśmy razem przez wiele rzeczy, w tym COVID – stworzyliśmy razem silną więź. Ale cokolwiek robimy, to się kończy. Henry odchodzi z serialu i jest to naprawdę ekscytujące. Spędziliśmy z nim wspaniałe pięć lat, ale nie mogę się doczekać, aż pojawi się nowa energia. Liam [Hemsworth] będzie znakomity, jestem tego pewna. Jeszcze z nim nie rozmawiałam — cóż, rozmawiałam, ale go osobiście nie spotkałam. Więc jestem tym podekscytowana.