Obsada Wiedźmina nie wiedziała o odejściu Henry’ego Cavilla. Aktorki przyznają, że były zaskoczone

Allan przyznała, że było to dla niej spore zaskoczenie. Teraz jednak aktorka chce skupić się na świętowaniu nadchodzących odcinków.

Minęło kilka miesięcy po zakończeniu [kiedy się dowiedzieliśmy] i było to dla nas wszystkich zaskoczeniem, ale myślę, że teraz skupiamy się na świętowaniu tej pracy, którą wszyscy razem włożyliśmy w trzeci sezon, i naprawdę rzucamy światło na tę ciężką pracę i skupiamy się na tym i iść naprzód z tym, co nas czeka. Myślę, że ekscytujące będzie zobaczyć interpretację tej postaci przez Liama.

Słowa koleżanki z planu potwierdziła Anya Chalotra, która również przyznała, że dopiero po nakręceniu trzeciego sezonu obsada dowiedziała się o rezygnacji Cavilla z dalszych prac nad serialem.

Nie wiedzieliśmy o tym, dopóki nie nakręciliśmy trzeciego sezonu. To zawsze jest emocjonalny moment prac pod koniec każdego sezonu — wiesz, ta ostatnia scena, którą kręcisz z ludźmi, z którymi pracowałeś przez osiem miesięcy. Zawsze wywołuje to poczucie, że żyjesz tą chwilą. Więc nie wiedzieliśmy o tym, aż do zakończenia kręcenia.