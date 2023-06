Trzeci sezon Wiedźmina zbiera bardzo pozytywne recenzje. Krytycy są zgodni co do jakości serialu

Pięć pierwszych odcinków trzeciego sezonu Wiedźmina zadebiutowało już na Netflixie, a wraz z nimi pierwsze recenzje. Serwis Rotten Tomatoes zebrał jak na razie 12 opinii, z czego aż 92% jest pozytywnych, co oznacza, że tylko jedna recenzja jest negatywna. Średnia ocena to 6,9/10. Jak dotąd trzeci sezon jest trochę gorzej oceniany od drugiego, który miał aż 95% pozytywnych recenzji ze średnią oceną wynoszącą 8/10. Jest to o tyle zaskakujące, gdyż w wielu recenzjach nowych odcinków przewijają się zdania, że trzeci sezon jest lepszy od poprzedniego.

Wiedźmin: Sezon 3 – pierwsze recenzje

Nikt jednak nie ma wątpliwości, że najjaśniejszym punktem nowych epizodów jest Henry Cavill jako Geralt. Aktor zbiera wiele pochwał za swoją rolę, a za sprawą zmian scenariuszowych, wiedźmin zyskał trochę więcej linii dialogowych i Cavill miał więcej do zagrania w trzecim sezonie. Krytycy chwalą również więcej akcji, lepiej wyważoną i poprowadzoną historię, która ma więcej wspólnego z książkami Andrzeja Sapkowskiego, niż poprzednie sezony, jak również poszczególne wątki, które mogą prowadzić do satysfakcjonującego finału przygód Geralta granego przez Cavilla.

Nawet w pozytywnych recenzjach pojawiają się głosy, że serial wciąż potrafi znużyć nadmierną ekspozycją i oddarciem mitologii świata Wiedźmina ze wszelkich tajemnic. Krytykowana jest również rwana narracja, czy nadmiar wątków. Poniżej znajdziecie cytaty z wybranych recenzji.

Naprawdę, to Cavill spaja całość, co też czyni z pewnością siebie. Aktor sprzedaje ten serial: zależy ci na Geralcie, a kiedy nie ma go na ekranie, cierpi na tym cała historia. Bez niego ten serial będzie uboższy - London Evening Standard.

Czy serial poradzi sobie bez Henry’ego Cavilla? Będzie boleć, ale w Wiedźminie dzieje się wystarczająco dużo, abyśmy mogli wyobrazić sobie życie bez niego – Guardian.

Co się dzieje, gdy neutralność nie jest już jedną z opcji? Oto pytanie, które stawia pierwsza część… Ale jest to szczególnie nieelegancki podział, nawet jak na standardy Netflixa, odcinający widzów, gdy główne tematy sezonu zaczynają nabierać kształtu – AV Club.

Najnowsza wyprawa Geralta i Ciri to spektakularna odyseja rodziny i przeznaczenia, której akcja toczy się w świecie tak przepełnionym historią, jak i politycznymi intrygami – The Upcoming.

Początek łabędziego śpiewu Geralta Henry'ego Cavilla zarówno zaczyna się, jak i kończy mocnymi akcentami, ale ciągłe zaabsorbowanie niespójnym tomem polityki Kontynentu nie jest ekscytujące - Total Film.

Świetna chemia między Henrym Cavillem, Anyą Chalortrą i Freyą Allan, ale ścisłe przestrzeganie materiału źródłowego serii spycha ich relacje na bok – IGN Movies.