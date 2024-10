Liam Hemsworth nie czytał i nie oglądał Wiedźmina. Ale grał w Wiedźmina 3 od CDP RED

Minęły już dwa lata, od kiedy Netflix ogłosił, że Henry Cavill odchodzi z serialowego Wiedźmina, a nowym Geraltem z Rivii zostanie Liam Hemsworth. Po drodze otrzymaliśmy jeszcze pożegnanie oryginalnego odtwórcy głównej roli w trzecim sezonie produkcji Netflixa, a obecnie trwają pracę nad czwartym sezonem. Dopiero co mogliśmy obejrzeć nowe zdjęcia z planu nowych odcinków, które zaprezentowały Laurence’a Fishbourne’a jako wampira Regisa, Danny’ego Woodburna jako krasnoluda Zoltana Chivaya oraz zupełnie nowy miecz Geralta. Teraz do sieci trafił niedawny wywiad Liama Hemswortha, który opowiedział o swoim zetknięciu z serią, przed przyjęciem roli.

Wiedźmin – Liam Hemsworth nie znał serialu ani książek

Aktor był gościem w programie śniadaniowym Live with Kelly and Mark, gdzie promował swój nowy film Planeta samotności, który pojawi się na Netflixie już za dziesięć dni. Hemsworth przyznał, że przed zaangażowaniem się w serial nigdy go nie oglądał, a co więcej, nie czytał książek, ale grał w Wiedźmina 3 od CD Projekt RED.