Level Zero to asymetryczny horror inspirowany Obcym. Pokazano trailer

Akcja Level Zero przeniesie nas do roku 2058. Grupa naukowców z korporacji New Horizons wyruszy w kosmos, by eksplorować nieznane jego zakątki. W trakcie wyprawy wpadną w zasadzkę, z której będą mogli wydostać się, naprawiając systemy elektryczne. Z przeciwnikami naukowcy będą walczyć przede wszystkim za pomocą światła. Potwory natomiast mają buszować w ciemnościach. Jeśli uda im się odłączyć systemy oświetlenia, naukowcy będą mieli problem.

Level Zero – data premiery i platformy

Nie znamy na razie dokładnej daty premiery horroru od DogHowl. Wiemy tylko, że tytuł trafi do sklepów w 2023. Zagrają posiadacze platform PC (poprzez Steama), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Series X/S. Warto dodatkowo wspomnieć, że niebawem ruszą zamknięte testy beta horroru. Można się na nie zapisywać poprzez stronę wydawcy – chętnych odsyłamy tutaj.