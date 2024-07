Letnie promocje na GeForce NOW: zniżki i nowe gry w bibliotece

Subskrypcje Ultimate oraz Priority GeForce NOW można teraz nabyć z 50% zniżką do 18 sierpnia, co dotyczy zarówno miesięcznych, jak i półrocznych planów. To doskonała okazja, aby zapewnić sobie dostęp do usługi na dłużej lub przetestować najwyższą jakość rozgrywki w chmurze za połowę ceny. Promocja umożliwia dłuższe sesje, wyższe rozdzielczości oraz wsparcie dla wszystkich technik RTX, w tym DLSS 3.5 z funkcją Ray Reconstruction.

W bibliotece GeForce NOW pojawią się także kolejne 9 tytułów, w tym Kunitsu-Gami: Path of the Goddess od Capcom. Gra ta oferuje wyjątkowe połączenie akcji i strategii, gdzie za dnia gracze doświadczą dynamicznej rozgrywki, a nocą przeniosą się w świat strategicznych wyzwań, broniąc niewiasty ze wzgórza przed mrocznymi demonami. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess będzie dostępne w chmurze już w dniu swojej premiery.

Nowa funkcjonalność: gry z katalogu Xbox PC na GeForce NOW

Dodatkowo, od teraz użytkownicy GeForce NOW zyskają dostęp do obsługiwanych gier z katalogu Xbox PC bezpośrednio ze strony Xbox.com. To znacząco przyspieszy uruchamianie gier, zwiększając wygodę korzystania z usługi.

GeForce NOW stale rozwija swoje możliwości, wprowadzając innowacje i nowe tytuły do swojej biblioteki. Lista gier, które zasilą chmurę w tym tygodniu, prezentuje się imponująco:

The Crust (od 15 lipca w Steam)

(od 15 lipca w Steam) Gestalt: Steam & Cinder (od 16 lipca w Steam)

(od 16 lipca w Steam) Nobody Wants To Die (od 17 lipca w Steam)

(od 17 lipca w Steam) Dungeons of Hinterberg (od 18 lipca w Steam, Xbox oraz PC Game Pass)

(od 18 lipca w Steam, Xbox oraz PC Game Pass) Flintlock: The Siege of Dawn (od 18 lipca w Steam, Xbox oraz PC Game Pass)

(od 18 lipca w Steam, Xbox oraz PC Game Pass) Norland (od 18 lipca w Steam)

(od 18 lipca w Steam) Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (od 19 lipca w Steam)

(od 19 lipca w Steam) Content Warning (Steam)

(Steam) Crime Boss: Rockay City (Steam)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – wyjątkowa gra od Capcom

Wśród nowych tytułów wyróżnia się Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Ta produkcja od Capcom składa się z dwóch kluczowych elementów: dynamicznej akcji za dnia oraz strategicznych wyzwań nocą. Gracze będą musieli stawić czoła mrocznym demonom i bronić niewiasty ze wzgórza, co zapewni intensywne emocje i wyjątkowe doświadczenia w świecie gry. Premiera gry w chmurze odbędzie się jednocześnie z jej debiutem na innych platformach.