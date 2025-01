Pierwsza recenzja RTX 5080 zdaje się potwierdzać obawy graczy

Nieco ponad 8% różnicy w wydajności rastrowej wobec RTX 4080 Super w rozdzielczości 1440p można prędzej podciągnąć pod wersję OC niż nowy model.

RTX 5080 z niską dostępnością i przyrostem wydajności

Po przedwczesnej publikacji na łamach Igor’sLAB, którą zręcznie wychwycili użytkownicy Reddit, łatwo dojść do przykrych konkluzji dla Blackwell.

Podejrzewam, że posiadacze RTX 40XX nie będą mieli zbyt wielkiego powodu do przesiadki po tych wynurzeniach. Chyba czas na ściągniecie ogłoszenia sprzedaży swojego poprzedniego GPU i przeczekanie tej generacji.

Do testów użyto zestawu 11 gier, w którym znalazły się: Assassin's Creed Mirage, Starfield, Horizon Zero Dawn Remastered, Shadow of the Tomb Raider, F1 2024, The Talos Principle 2, The Last of Us, Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Black Myth: Wukong i Avatar: Frontiers of Pandora.