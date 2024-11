Black Friday w usłudze GeForce NOW: subskrypcje premium 50% taniej oraz 30% zniżka na kontrolery SteelSeries

Promocje z okazji Black Friday w usłudze GeForce NOW.

Trwa Black Friday, a wraz z nim atrakcyjne promocje na różne usługi. GeForce NOW przygotowało ofertę dla nowych subskrybentów oraz tych, którzy chcą przejść na wyższy plan. W ramach promocji przez pierwsze trzy miesiące abonament jest tańszy o 50%. Ponadto kontrolery SteelSeries dostępne będą z 30% zniżką dla subskrybentów GeForce NOW.

Subskrypcje Performance i Ultimate to doskonała opcja dla osób grających w chmurze, oferująca szereg korzyści. Użytkownicy mogą strumieniować ponad 2000 gier z najpopularniejszych cyfrowych sklepów, ciesząc się wsparciem technologii RTX oraz ray tracingu w obsługiwanych tytułach. Plan Performance zapewnia rozgrywkę w rozdzielczości do 1440p i 60 FPS, a plan Ultimate pozwala na korzystanie z mocy karty graficznej GeForce RTX 4080, oferując rozdzielczość 4K przy 120 FPS lub 240 FPS w 1080p. Dodatkowo usługa jest dostępna praktycznie na każdym urządzeniu z wyświetlaczem.

Abonenci GeForce NOW mogą także skorzystać z promocji SteelSeries, która oferuje kontrolery Stratus+ oraz Nimbus+ z 30% zniżką. Oferta jest dostępna dla osób, które wyraziły chęć otrzymywania nagród związanych z usługą GeForce NOW. Ponadto w sklepie Steam trwa wyprzedaż, w której można znaleźć wiele gier obsługiwanych przez chmurę w niższych cenach, w tym tytuły od wydawców takich jak Inflexion Games, Arc Games, Devolver, tinyBuild i wielu innych.

Usługa GeForce NOW jest dostępna również na urządzeniach NVIDIA SHIELD TV i SHIELD TV PRO, które do 2 grudnia włącznie można kupić w obniżonych cenach. Promocję oferują sklepy: Media Expert (SHIELD TV, SHIELD TV Pro), RTV Euro AGD (SHIELD TV, SHIELD TV Pro) oraz x-kom (SHIELD TV, SHIELD TV Pro).

W bibliotece GeForce NOW pojawiły się też nowe gry: New Arc Line, MEGA MAN X DiVE Offline Demo, Panicore, Resident Evil 7 Teaser: Beginning Hour Demo, Slime Rancher oraz Sumerian Six, dostępne na Steam.