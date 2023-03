Zobacz 11-minutowy gameplay z nadchodzącego Layers of Fear

Jeżeli czekacie ze zniecierpliwieniem na premierę gry Layers of Fear (wcześniej Layers of Fears), to możecie sobie to czekanie umilić poprzez obejrzenie pierwszego materiału z rozgrywki, który pojawił się w sieci. Gameplay trwa 11 minut i znajdziecie go poniżej.

Layers of Fear – nowy gameplay z gry

Gameplay prezentuje się naprawdę przyzwoicie, przede wszystkim dzięki silnikowi Unreal Engine 5, a także technologii Lumen i ray tracing.