Launcher 2K znika ze wszystkich gier wydawcy na Steamie i w Epic Games Store

Zgodnie z informacjami przekazanymi na blogu, gry takie jak BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, BioShock Infinite, The Quarry i Marvel’s Midnight Suns będą uruchamiane bezpośrednio po kliknięciu przycisku „Graj”. Jeśli chodzi o inne tytuły, szczegóły związane z usuwaniem Launchera dostępne są na stronie supportu 2K.

Zrobiliśmy większość pracy, ale może pozostać jeszcze jeden krok, który musisz wykonać. Pierwsza rzecz to spróbować zamknąć i ponownie otworzyć Steam – chodzi o całkowite zamknięcie, a nie tylko użycie X, aby zminimalizować platformę. Restartowanie komputera to dobry sposób, by mieć pewność, że to się udało. W przypadku Epic wystarczy upewnić się, że pobrałeś najnowszą aktualizację gry. – czytamy na blogu.