„Lata 90. były ostatnią wielką epoką kina” – mówi znany reżyser, i trudno się z nim nie zgodzić

Richard Linklater z sentymentem wspomina ten bardzo wyrazisty okres w kinematografii.

Richard Linklater ma za sobą wyjątkowo udany rok – twórca takich klasyków jak Przed wschodem słońca, Boyhood czy Szkoła rocka zaprezentował ostatnio dwa filmy: Blue Moon i Nouvelle Vague. Promując swoje nowe produkcje, reżyser udzielił serii wywiadów, w których nie tylko opowiadał o procesie twórczym, ale też komentował stan współczesnego przemysłu filmowego. Richard Linklater o latach 90. w kinie W rozmowie z The New Yorkerem Linklater nie ukrywał pesymizmu wobec tego, jak zmieniło się kino:

Nawet kiedy zaczynałem, na początku lat 90., panowała ponura atmosfera i pesymizm, a przecież to była dobra era. To była, jak mi się wydaje, ostatnia wielka era filmów studyjnych. Mieli większe portfolio. Dali szansę młodym filmowcom. No dobra, dali mi 6 milionów dolarów za zrobienie filmu bez gwiazd, ale w pewnym momencie powiedzieli: „nie, tego nie zrobimy”. To nie pierwszy raz, kiedy reżyser wyraża podobne obawy. W rozmowie z The Hollywood Reporter dwa lata temu powiedział wprost: Mam wrażenie, że to przeminęło z wiatrem – albo że przeminęło z algorytmem. Czasami rozmawiam z moimi rówieśnikami z lat 90. i mówimy: „O mój Boże, dziś nigdy byśmy tego nie zrobili”. Miałem okazję uczestniczyć w czymś, co zawsze wydaje się ostatnią dobrą erą dla kinematografii. Linklater należy do pokolenia filmowców, którzy zdefiniowali kino niezależne lat 90. – obok Quentina Tarantino, Paula Thomasa Andersona, Stevena Soderbergha, Davida Finchera czy Alexandra Payne’a. Była to dekada, w której studia dawały twórcom więcej swobody, a widzowie chętniej sięgali po autorskie, oryginalne produkcje.

Boom kina niezależnego w tamtym czasie często porównuje się do amerykańskiej Nowej Fali z lat 70. Obie ery łączył bunt wobec systemu i dążenie do autentyczności – filmowcy chcieli opowiadać własne historie, nawet jeśli mieli do dyspozycji skromne budżety. To w latach 90. widzowie otrzymali takie filmy jak Pulp Fiction, Jurassic Park, Terminator 2, Forest Gump, Siedem, Podziemny krąg, Matrix, Lista Schindlera, Toy Story, Krzyk i wiele innych tytułów łączących widowiskowość, mocny temat z autorskim podejściem. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Jak wskazuje blog World of Reel, ubiegłym roku Rotten Tomatoes przeprowadziło ankietę na najlepszych reżyserów ostatnich 25 lat. Jak zauważają komentatorzy, lista, choć uwzględniajaca takie nazwiska jak Nolan, czy Villeneuve, nie dorównuje różnorodnością złotej erze lat 90. Mimo to Linklater dostrzega nadzieję w kinie światowym, które coraz częściej przebija się do mainstreamu. Jako punkt odniesienia wskazuje sukces filmu Parasite Bonga Joon-ho, któryt pokazał, że publiczność na całym świecie jest otwarta na nowe głosy i świeże perspektywy. Dajcie znać co myślicie o latach 90. w kinie – czy z tego okresu pochodzą jakieś wasze ulubione filmy?

