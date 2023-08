Last Train Home – klimatyczny RTS na nowym materiale

Last Train Home to propozycja od studia Ashborne Games. Pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje znane i cenione THQ Nordic. Twórcy przygotowali nowy trailer zdradzający nieco szczegółów na temat historii, której karty przyjdzie nam odkrywać podczas rozgrywki. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Last Train Home jest inspirowane prawdziwymi wydarzeniami

Last Train Home powinno przede wszystkim zainteresować miłośników strategii oraz gier wojennych. W trakcie rozgrywki podejmiemy się niezwykle trudnej misji, która polegać będzie na pomocy czechosłowackim żołnierzom w powrocie do ojczyzny. I choć wielka wojna dobiegła już końca to terytorium, które przyjdzie nam przemierzać, jest ogarnięte przez rosyjską wojną domową.