Larian Studios bardzo chce wprowadzić mody do Baldur’s Gate 3. Także na konsole

Douse zalecił również fanom, żeby zaglądali na Discorda firmy, gdzie znajduje się dużo więcej ciekawych informacji. Starszy specjalista ds. strategii społeczności Larian, WombatMedic, opublikował tam na przykład wiadomość, zawierającą całkiem sporo wyjaśnień na temat nadchodzącej funkcjonalności.

Pracujemy nad oficjalnym wsparciem modów i zajmujemy się tym już od jakiegoś czasu. Chcemy dla was tego, co najlepsze, co obejmuje utworzenie ścieżki, która umożliwi autorom modów wypuszczanie ich na różne platformy. Razem z właścicielami platform pracujemy nad urzeczywistnieniem tego i tworzymy zespół, który będzie wspierał selekcję modów. Naszym celem jest oferowanie wsparcia w zakresie modowania takich rzeczy, jak klasy, interfejs użytkownika, personalizacja, zaklęcia oraz określone zasoby i mechanika gry. Ponieważ nie jest to małe zadanie, mamy nadzieję wprowadzić początkowe etapy obsługi modowania w naszej kolejnej dużej aktualizacji, która pojawi się za kilka miesięcy. Planujemy również na przyszłość kontaktować się z autorami popularnych modów, żeby porozmawiać o ich rozwoju i założeniach na przyszłość.