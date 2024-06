Tomb Raider: The Legend of Lara Croft z datą premiery. Mamy też nowy zwiastun

Zgodnie z przekazanymi informacjami premier Tomb Raider: The Legend of Lara Croft będzie miała miejsce 10 października 2024 roku. Netflix opublikował również nowy zwiastun nadchodzącego serialu animowanego skierowanego do fanów Tomb Raider. Krótki materiał pokazuje kilka spektakularnych akcji w wykonaniu tytułowej bohaterki oraz zapowiada powrót znajomej postaci. Cały materiał znajdziecie na dole tej wiadomości.

Pod koniec września opublikowano pierwszy zwiastun Tomb Raider: The Legend of Lara Croft . Wówczas ogłoszono, że nowy serial animowany poświęcony przygodom tytułowej archeolog i poszukiwaczki przygód zadebiutuje „wkrótce”. Na szczęście Netflix postanowił nie trzymać dłużej fanów Tomb Raider w niepewności i ujawnił dokładną datę premiery wspomnianej produkcji.

Akcja Tomb Raider: The Legend of Lara Croft rozgrywa się po wydarzeniach przedstawionych w ostatniej trylogii Crystal Dynamics, składającej się z Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider. Lara opuszcza swoich przyjaciół i wyrusza samotnie na coraz bardziej niebezpieczne wyprawy. Jednak bohaterka będzie zmuszona wrócić w rodzinne strony, gdy z posiadłości rodu Croftów zostanie skradziony potężny chiński artefakt.