Kunitsu-Gami: Path of the Goddess z wersją demo. Można już testować nową grę Capcomu

Na Xbox Games Showcase 2023 doczekaliśmy się zapowiedzi Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. W trakcie marcowej prezentacji Xbox Partner Preview mieliśmy z kolei okazję zobaczyć pełen akcji zwiastun z nadchodzącej produkcji Capcomu. Wspomniany tytuł zadebiutuje już w tym miesiącu, ale japońska firma postanowiła sprawić graczom małą niespodziankę i na nieco ponad dwa tygodnie przed premierą udostępniła wersją demonstracyjną gry.

Wersja demo Kunitsu-Gami: Path of the Goddess dostępna na PC i konsolach

Demo Kunitsu-Gami: Path of the Goddess dostępne jest zarówno na PC, jak i konsolach PlayStation i Xbox. Zgodnie z przekazanymi informacjami wersja demonstracyjna nadchodzącej produkcji Capcomu „pozwala rozegrać niektóre z etapów gry głównej dowolną liczbę razy bez ograniczenia czasowego”. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji.



Capcom postanowił bowiem również zaprosić graczy do specjalnego wydarzenia. W wersji demo Kunitsu-Gami: Path of the Goddess na graczy czekają dwie misje, za których wykonanie otrzymają przedmioty inspirowane serią Okami do wykorzystania w pełnej wersji wspomnianej produkcji. Na ukończenie zadania zainteresowani mają czas do 18 lipca 2024 roku do 4:59 czasu polskiego, a więcej informacji znaleźć można pod tym adresem.