Kunitsu-Gami: Path of the Goddess na pełnym akcji zwiastunie. Premiera jeszcze w tym roku

Capcom ujawniło pełny akcji nowy zwiastun gry Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, która ma zadebiutować jeszcze w tym roku.

Podczas wczorajszego pokazu Xbox Partner Preview przedstawiciele firmy Capcom wspólnie z Microsoftem zaprezentowali pełen akcji świeżutki zwiastun nadchodzącej gry Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Jest to inspirowana japońską mitologią gra akcji typu slasher, która zabierze nas do fantastycznego uniwersum w sam środek wielkiego konfliktu pomiędzy duchami i śmiertelnikami.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess na nowym zwiastunie. Premiera jeszcze w tym roku