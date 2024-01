Kultowy program powróci? Idź na całość uwielbiali wszyscy

Może ciężko w to uwierzyć, ale program „Idź na całość” miał swoją premierę w 1997 roku. Teleturniej przez lata bawił widzów, a jego lekka i przyjemna formuła przyciągała przed ekran całe rodziny. Duża w tym również był zasługa charyzmatycznego prowadzącego – Zygmunta Chajzera. Wszystko wskazuje jednak na to, że są realne szanse na powrót programu do Polsatu.

Czy współcześnie formuła „Idź na całość” ma szansę się obronić?

Stacja telewizyjna przygotowuje wiosenną ramówkę i jak wynika z informacji dostarczonych przez portal plotek.pl, Edward Miszczak – dyrektor programowy Polsatu – chce reaktywować program „Idź na całość”. Nowym prowadzącym teleturniej miałby zostać Filip Chajzer.



Jeśli uda zachować się unikalną formułę i atmosferę oryginału, nowe „Idź na całość” z pewnością przyciągnie masę niesionych sentymentem widzów. Wyzwaniem może okazać się jednak utrzymanie ich uwagi, gdyż współczesne programy opierają się już na zupełnie innych filarach. Miejmy również nadzieję, że na ekranach znów zobaczymy kultowego Zonka.



Wszystkich miłośników teleturniejów z dawnych lat zachęcamy do sprawdzenia się z przygotowanym przez nas quizem: QUIZ: Najlepsze polskie teleturnieje, znasz je?