Kultowy horror doczeka się nowej wersji. Po tym filmie już nigdy nie tkniecie tego warzywa

Tym razem one nie tylko wracają. One są organicznie inteligentne – zapowiada Costa Dillon, jeden z twórców serii.

Po wielu latach przerwy kultowa seria Atak pomidorów zabójców wraca na ekrany z piątą częścią zatytułowaną Attack of the Killer Tomatoes: Organic Intelligence. Film reżyseruje David Ferino, a za produkcję odpowiadają weterani serii, w tym współtwórcy oryginału Costa Dillon i J. Stephen Peace.

W obsadzie znalazło się wielu znanych aktorów komediowych i weteranów poprzednich części. David Koechner (Anchorman) zagra sekretarza prasowego prezydenta USA, a John Astin powróci jako Profesor Mortimer Gangreen, znany z wcześniejszych filmów i serialu animowanego. Dan Bakkedahl (Veep) wcieli się w niezmordowanego Wilbura Finlettera, a Daniel Roebuck zagra admirała ukrywającego prawdę od pięćdziesięciu lat. W filmie zobaczymy również Vernee Watson, Catherine Corcoran, Paula Batesa, a także nominowanego do Oscara Erica Robertsa.

Będziemy próbować aż do skutku – dodał z rozbrajającą szczerością J. Stephen Peace.

Główne role przypadły Zachary’emu Roozenowi jako Chad (postać znana z filmu Powrót zabójczych pomidorów) i Samanthcie Bailey jako Kate Patel – genialnej CEO firmy VegIntel, która tworzy aplikację „MyTomato”. Nie zabraknie też Joshuy Poona, który wcieli się w Influencera dokumentującego każdą śliską minutę pomidorowego armagedonu.

Za produkcję odpowiadają W. Finletter Films, Killer Tomatoes Entertainment, Atomic Toybox Entertainment i IVC/Olas Media. Film kręcono w Kalifornii, w Los Angeles, Long Beach i San Diego, co stanowi mocny ukłon w stronę lokalnej produkcji.

Jesteśmy dumni, że przywracamy franczyzę z tak silnym kulturowym DNA. Organic Intelligence to świeży, zabawny, dziwaczny i samoświadomy projekt – dokładnie taki chaos, jaki kochamy. Pomidory aż się proszą o nową odsłonę – powiedział Thomas Zambeck, CEO Anchor Bay Entertainment, które zajmie się dystrybucją filmu

Attack of the Killer Tomatoes: Organic Intelligence ma trafić do kin w ograniczonej dystrybucji już na tegoroczne Halloween.