Kultowe anime science fiction jednak doczeka się aktorskiego remake’u? Wkrótce poznamy nowe szczegóły

Jeszcze w 2002 roku Warner Bros. zdobyło prawa do stworzenia aktorskiej wersji Akiry, czyli jednej z najważniejszych japońskich mang i anime z gatunku cyberpunk. Jednak dopiero w 2017 roku ogłoszono, że prace nad projektem się rozpoczynają, a reżyserem będzie Taika Waititi, który dopiero co odniósł sukces Thorem: Ragnarok. Prace się przedłużały, a Waititi angażował się w kolejne projekty, w tym Thor: miłość i grom, a obecnie zajęty jest pracami nad nowym filmem z Gwiezdnych wojen. Mimo to według producenta Andrew Lazara, aktorska Akira nadal żyje i produkcja filmu wciąż jest w planach.

O planowanej aktorskiej wersji Akiry mówi się od ponad dekady. To projekt, który wielokrotnie zmieniał reżyserów i przechodził przez różne etapy rozwoju. Najnowszą osobą, która wzięła się za ten ambitny remake, jest Taika Waititi. Twórca miał wyreżyserować film na podstawie scenariusza współtworzonego z Michaelem Golamco. W 2023 roku złożono wersję scenariusza autorstwa Golamco, a na początku 2024 roku do projektu dołączył Charles Wu, który napisał nową wersję skryptu.

Choć Waititi ma obecnie w planach aż siedem różnych projektów, w tym adaptacje The Incal, Flash Gordon, film James oraz produkcję osadzoną w uniwersum Gwiezdnych wojen, wszystko wskazuje na to, że Akira jest teraz jego priorytetem. Więcej szczegółów na temat filmu prawdopodobnie poznamy, gdy reżyser będzie promować swój nadchodzący film Klara and the Sun z Jenną Ortegą, zaplanowany na jesień 2025.

Oryginalna Akira z 1988 roku w reżyserii Katsuhiro Otomo to prawdziwy kamień milowy w historii animacji. Film zrewolucjonizował anime i wprowadził je do głównego nurtu na Zachodzie. Zachwycał ręcznie rysowaną animacją, cyberpunkową estetyką i dojrzałymi, złożonymi tematami. Jego wpływ widać do dziś i bez Akiry nie byłoby m.in. Matrixa, czy nurtu cyberpunka, jaki obecnie znamy.