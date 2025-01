Kultowa platformówka z GameBoy Advance powróciła. Gra jest już dostępna na współczesnych sprzętach

Ninja Five-O, pierwotnie było wydane w 2003 roku na przenośnej konsoli GameBoy Advance. W niektórych regionach była także sprzedawana pod nazwą Ninja Cop. Tak czy inaczej, gra stała się jedną z najrzadszych i najfajniejszych na tę konsolę. Teraz, dzięki reedycji, gracze korzystający z PS4, PS5, Nintendo Switch oraz PC (Steam) będą mogli odkryć ten tytuł na nowo.

Kultowa platformówka powróciła po ponad 20 latach

Ninja Five-O, wyprodukowane przez japońskie Hudson Software, nigdy nie doczekało się premiery w Japonii, a edycje wydane w Ameryce Północnej i Europie były dostępne w ograniczonej liczbie egzemplarzy. To uczyniło grę jednym z najdroższych kolekcjonerskich tytułów na konsolę GBA. Jej kopie osiągały ceny przekraczające 1000 dolarów na eBay. Tytuł Five-O był marketingowym odniesieniem do popularnego serialu Hawaii Five-O, co miało zwiększyć zainteresowanie w zachodnich regionach.