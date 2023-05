Kto zostanie nowym Supermanem? Ujawniono faworyta do tej roli i innych postaci

Superman: Legacy to najnowszy projekt Jamesa Gunna, który wprowadzi do uniwersum DC młodszego Clarka Kenta. Pierwsza wersja scenariusza do filmu jest już gotowa i w związku z tym niedawno ruszyły castingi do trzech głównych ról w filmie. Teraz ujawniono, że jednym z trzech faworytów do roli Supermana jest David Corenswet, którego widzowie mogą kojarzyć z filmu Pearl, gdzie wystąpił u boku Mii Goth, a także seriali Wybory Paytona Hobarta, Hollywood i Miasto jest nasze. Pozostałej dwójki niestety nie ujawniono. Podano za to, że jeden z faworytów fanów, czyli Jacob Elordi z serialu Euforia od HBO, nie wziął udziału w przesłuchaniu.

Faworyci do ról w Superman: Legacy

O rolę Lois Lane walczą z kolei cztery aktorki: Emma Mackey (Sex Education), Rachel Brosnahan (Wspaniała pani Maisel), Phoebe Dynevor (Bridgertonowie) oraz Samara Weaving (Zabawa w pochowanego). Media ujawniły, że na przesłuchaniu najlepiej poradziła sobie Brosnahan, ale aktorka w wieku 32 lat może nie pasować do nieco młodszego Clarka Kenta.