Kto zostanie nową Larą Croft? Są konkretne kandydatki, ale fani nie są przekonani

Pierwsza z aktorek najbardziej znana jest z roli Sansy Stark z Gry o Tron. Zagrała również w takich produkcjach, jak X-Men: Mroczna Phoenix, Zróbmy zemstę oraz serialu Schody. Z kolei Boynton ma o wiele więcej ról w popularnych produkcjach, w tym Morderstwo w Orient Expressie, Bohemian Rhapsody, Bielmo, Barbie, a ostatnio mogliśmy ją zobaczyć w The Greatest Hits od platformy Hulu.

Amazon powoli rusza z produkcją aktorskiego serialu o przygodach Lary Croft. Tomb Raider obecnie znajduje się na etapie castingów, co oznacza, że scenariusze są już na ukończenia. Teraz serwis Deadline podał nazwiska dwóch kandydatek, które brane są pod uwagę do roli popularnej archeolożki. Według ich źródeł o zagranie Lary Croft mogą ubiegać się Sophie Turner oraz Lucy Boynton.

W komentarzach pod jednym z postów z wymienionymi kandydatkami w serwisie X wiele osób zawiedzionych jest castingiem. Uważają, że Sophie Turner i Lucy Boynton nie nadają się do tej roli. Niektórzy twierdzą nawet wprost, że to „okropne” wybory, a inni uważają, że to dobre aktorki, ale w żaden sposób nie przypominają Lary Croft, którą znamy z gier.

