Koralina świętuje 15. urodziny zapowiedzią reedycji 3D i specjalnym zwiastunem

Do sieci trafił całkowicie nowy zwiastun filmu animowanego Koralina. Pretekstem są 15. Urodziny tego widowiska i zapowiedź reedycji 3D, która zawita do kin.

Animacja Koralina trafiła do kin w 2009 roku i spotkała się z rewelacyjnym przyjęciem krytyków oraz widzów. Nic więc dziwnego, że Focus i Laika postanowiły przypomnieć o urodzinach swojego filmu, prezentując nowy zwiastun zapowiadający powrót reedycji 3D do kin.

Kiedy Koralina przeprowadza się do starego domu, czuje się znudzona i zaniedbana przez rodziców. Znajduje ukryte drzwi z zamurowanym przejściem. Nocą przechodzi przez korytarz i znajduje równoległy świat, w którym zamiast oczu wszyscy mają guziki i wszystkie jej marzenia się spełniają. Kiedy Inna Matka zaprasza Koralinę, aby została w jej świecie na zawsze, dziewczyna odmawia i odkrywa, że alternatywna rzeczywistość, w której jest uwięziona, to tylko podstęp mający ją zwabić do obcego świata.

Koralina kończy 15 lat i powraca do kin w wersji 3D

W oryginalnej wersji językowej usłyszymy głosy: Dakoty Fanning jako Koraliny, Teri Hatcher jako Mel, Jennifer Saunders jako April Spink, Dawn French jako Miriam Forcible, Johna Hodgmana jako Charliego oraz Iana McShane’a jako Sergeia Alexandra Bobinsky’ego.

Za scenariusz i reżyserię Koraluny odpowiada znany amerykański twórca filmów animowanych, Henry Selick. Scenariusz powstał na podstawie podstawie powieści Neila Gaimana pod tym samym tytułem, opublikowanej w 2002 roku.