Kontynuacje Alan Wake i Control będą pojawiać się w „bardziej regularnym rytmie”

Alan Wake 2 to najszybciej sprzedającą się gra w historii Remedy Entertainment . Na kontynuację przygód tytułowego pisarza gracze musieli jednak czekać ponad 13 lat. Na szczęście wygląda na to, że kolejna odsłona serii pojawi się znacznie szybciej. Dyrektor generalny fińskiego zespołu zapowiedział bowiem, że studio zamierza „bardziej regularnie” wydawać sequele zarówno Alana Wake’a, jak i Control.

Dzięki Alan Wake i Control mamy teraz dwie ugruntowane marki, a naszą ambicją jest przekształcenie ich we franczyzy, które mają wysoką rozpoznawalność, stale rosnącą bazę użytkowników, bardziej regularny rytm wydawania sequeli oraz zdolność do generowania przychodów i zysków na wysokim poziomie – informuje Virtala.

Tero Virtala podkreśla, że obecnie Remedy Entertainment posiada w swoich rękach „dwie ugruntowane marki”. Fińskie studio najwyraźniej zamierza kuć żelazo, póki gorące. Deweloperom zależy bowiem na „zwiększeniu rozpoznawalności” serii Alan Wake i Control , a także na dotarciu do szerszego grona odbiorców. Pomóc ma w tym natomiast większa regularność w wydawaniu sequeli.

Na koniec przypomnijmy, że gra Alan Wake 2 dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Remedy Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Alan Wake 2 – recenzja. Horror znakomity, ale nie idealny.