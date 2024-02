Alan Wake 2 to najszybciej sprzedająca się gra Remedy. Znamy oficjalny wynik

W komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie studia Remedy Entertainment poinformowano, że Alan Wake 2 może pochwalić się sprzedażą na poziomie 1,3 miliona egzemplarzy . Fiński studio dodaje, że do końca grudnia 2023 roku po wspomnianą produkcję sięgnęło milion graczy. Od początku stycznia do początku lutego sprzedano natomiast 300 tysięcy sztuk kontynuacji przygód Alana Wake’a.

Obecnie mamy dwie uznane marki: Control i Alan Wake, które są ze sobą połączone poprzez Remedy Connected Universe. Rozwój i rozbudowa tych franczyz będzie kluczową częścią naszej przyszłości – podsumował Virtala.

Na koniec przypomnijmy, że gra Alan Wake 2 dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Remedy Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Alan Wake 2 – recenzja. Horror znakomity, ale nie idealny.