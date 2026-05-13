Kontroler od Valve krzyknął po upuszczeniu

Paweł Rudy
2026/05/13 22:17
Ciekawy Easter Egg odkryty podczas rozgrywki.

Użytkownicy kontrolera Steam odkryli ukryty easter egg w nowym gamepadzie od Valve.

Jeśli kontroler zostanie upuszczony na miękką powierzchnię, może on sporadycznie odtworzyć słynny krzyk Wilhelma za pomocą swoich silników haptycznych.

Odkryciem jako pierwszy podzielił się użytkownik Reddita o pseudonimie RF3D19.

Zgodnie z wpisem, efekt został wywołany, gdy kontroler był używany w trybie Steam Big Picture.

Użytkownik dodał później wideo i stwierdził, że aktywacja wydaje się mieć około jednominutowy czas odnowienia.

Dźwięk jest najwyraźniej cichy i nie pojawia się przy każdym upuszczeniu kontrolera.

Użytkownicy, którzy chcą odtworzyć ten easter egg, powinni użyć miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko czy poduszka.

Kontroler Steam nie używa widocznego głośnika, aby uzyskać ten efekt. Raporty sugerują, że dźwięk jest generowany przez silniki haptyczne kontrolera.

Jest to podobne do tego, jak zaawansowane systemy wibracji mogą reprodukować tony lub krótkie efekty dźwiękopodobne poprzez wibracje.

Źródło:https://www.reddit.com/r/SteamController/comments/1taoa3b/i_have_discovered_an_easter_egg/

