Konsolowy exclusive PlayStation trafi niebawem na Xbox One i Xbox Series X/S

Okazuje się, że Kena: Bridge of Spirits ukaże się na konsolach Xbox One i Xbox Series X/S już 15 sierpnia 2024 roku . Wraz z datą premiery studio Ember Lab opublikowało również nowy zwiastun swojej produkcji, który znajdziecie na dole wiadomości. Deweloperzy nie kryją również podekscytowania z faktu, że wspomniany tytuł trafi niebawem w ręce kolejnych graczy.

Na koniec przypomnijmy, że Kena: Bridge of Spirits dostępne jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Gra znajduje się także w bibliotece usługi PlayStation Plus Extra. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Ember Lab, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Kena: Bridge of Spirits – Najlepsza Zelda tego roku.