Kultowy Popeye otrzyma aktorski film. Pierwszy zwiastun horrorowej wersji słynnego marynarza

Kolejna słynna postać z kreskówek otrzyma swój własny horror. Do sieci trafił pierwszy zwiastun oraz plakat Popeye the Slayer Man.

Popularność slasherów z bohaterami ze słynnych kreskówek zdaje się jeszcze nie wyczerpywać. Wszystko zaczęło się od Puchatek: Krew i miód, po czym ruszyła cała lawina, która przerodziła się nawet w uniwersum znane jako The Twisted Childhood Universe, do którego należeć będzie wspomniany Puchatek, Bambi, Piotruś Pan, Alicja w Krainie Czarów, a także Pinokio, który już powstaje i niedawno do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z horroru. Obok tych tytułów produkowane są także osobne, niezależne filmy, w tym wydany już kilka miesięcy temu Mickey's Mouse Trap, a także Popeye the Slayer Man. Ostatnia z produkcji została właśnie ujawniona i twórcy podzielili się pierwszym zwiastunem, a także plakatem historii o kultowym marynarzu, jedzącym szpinak z puszki.

Popeye the Slayer Man – zwiastun i pierwszy plakat nowego horroru

Historia skupia się na grupie przyjaciół, którzy wkradają się do opuszczonej fabryki konserw szpinaku, aby nakręcić film dokumentalny o legendzie Żeglarza, który podobno nawiedza placówkę i straszy lokalną społeczność.