Kolejny epicki survival na horyzoncie! Poznajcie Under a Rock

Under a Rock to propozycja od twórców ze studia Nordic Trolls. Projekt przede wszystkim powinien zaciekawić fanów survivali stawiających na zabawę w kooperacji. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym trailerem, dzięki któremu poznacie bliżej tę szaloną produkcję.

W Under a Rock będziecie mogli mieć własnego ptaka dodo

Under a Rock wrzuci graczy do olbrzymiego, losowo wygenerowanego świata. Podczas zabawy wcielą się oni w XIX-wiecznych odkrywców, którzy trafią do nieznanej i pełnej tajemnic krainy. W tym świecie ewolucja potoczyła się nieco inaczej, dlatego zamieszkują go egzotyczne stworzenia, olbrzymie dzikie zwierzęta oraz ciekawscy tubylcy.