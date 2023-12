Kolejny darmowy prezent od GOG-a. Szczęśliwcy odbiorą dodatkowe nagrody

Tym razem bez nowej darmowej gry, ale z paczką gadżetów sklep GOG powitał nowy miesiąc. W ramach Rawcember Goodie Pack możecie zdobyć zestaw tapet i innych niespodzianek przygotowanych przez Raw Fury wraz z GOG-iem.

Kolejny darmowy prezent od GOG

W Rawcember Goodie Pack znajdziecie zestaw ekskluzywnych taper i grafik koncepcyjnych z gier studia Raw Fury. Studio znane jest z takich tytułów, jak Call of the Sea, GONNER2, Tails Noir, Kingdom Two Crowns, czy Dome Keeper.