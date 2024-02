Kolejny darmowy prezent na PC na GOG. Tym razem nietypowa okazja do zgarnięcia

Ruszyła kolejna oferta na darmowy prezent do zgarnięcia na GOG. Tym razem użytkownicy komputerów osobistych mogą za darmo zgarnąć Nomads of Driftland: The Forgotten Passage, czyli dodatek do darmowej strategii od studia Star Drifters. Podstawowa wersja gry zadebiutowała w grudniu 2020 roku, a wraz z nią płatne rozszerzenie, które teraz dostępne jest bez żadnych opłat. Oferta z pewnością nie zainteresuje wielu graczy, ale jeżeli jesteście fanami RTS-ów osadzonych w krainach fantasy, to warto Nomads of Driftland dać szansę.

Nomads of Driftland to gra typu RTS, która pierwotnie powstała jako dodatek do gry Driftland: The Magic Revival. Ponieważ różni się ona znacząco od gry podstawowej, zdecydowaliśmy się wypuścić ją jako samodzielne rozszerzenie i udostępnić ją za darmo. Podstawowa gra - Driftland: The Magic Revival to wyjątkowe połączenie RTS, strategii 4X i gatunków Sim w świecie fantasy. Gracz wciela się w potężnego władcę-maga, zdolnego do przenoszenia i przekształcania części planety. Zarówno mechanika gry, jak i historia opierają się na innowacyjnej koncepcji dynamicznej topografii i wydawania rozkazów jednostkom posiadającym wolną wolę.

Kolejny darmowy prezent na GOG

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego DLC Nomads of Driftland: The Forgotten Passage, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Zdobądź za darmo”, a następnie na głównej stronie sklepu znajdźcie baner, za pomocą któremu przypiszecie grę do swojego konta. Oferta trwa wyjątkowo długo, gdyż na odbiór macie cały tydzień, czyli do 7 marca.