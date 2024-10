Kolejne darmowe gry w Epic Games Store. Tym razem do odebrania aż dwa prezenty

Kolejny czwartek nadszedł, a to oznacza, że w Epic Games Store odbierzemy następne gry całkowicie za darmo. W tym tygodniu sklep podaruje użytkownikom komputerów osobistych aż dwie gry. Pierwszym z prezentów jest Empyrion - Galactic Survival, czyli wydany w 2020 roku symulator kosmiczny. Za grę odpowiada Eleon Game Studios i sądząc po ocenach graczy, jest to tytuł jak najbardziej warty uwagi.

Empyrion - Galactic Survival to gra 3D w otwartym świecie, w której głównym celem jest przetrwanie. Do dyspozycji dostajemy ogromny sandbox w którym możemy budować potężne statki, wspaniałe stacje kosmiczne czy też przeróżne struktury planetarne aby odkrywać i ujarzmiać niezbadane jeszcze nikomu tereny. Walcz o przetrwanie przeciwko ludziom, obcym, dzikiej naturze a wszystko to w nieznanej galaktyce pełnej niebezpieczeństw. Graj sam, bądź też z innymi w trybie multiplyer. Poznawaj nowych przyjaciół, razem zbudujcie miedzyplaneterne imperium! Emyprion to wyjątkowe połączenie kosmicznego symulatora, gry budowniczej, surwiwalu oraz strzelanki. Przejmij kontrolę nad swoim przeznaczeniem i wyrusz na podbój galaktyki!