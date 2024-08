Kolejne anime trafi do polskich kin. DAN DA DAN: First Encounter z datą premiery

Supernaturalna manga wchodzi na ekrany… Momo, licealistka z rodziny medium i Okarun, fanatyk okultyzmu – poznają się, kiedy Momo ratuje Okaruna przed szkolnymi gnębicielami. Jednak dochodzi między nimi do kłótni - Momo wierzy w duchy, ale zaprzecza istnieniu kosmitów, a Okarun wierzy w kosmitów, ale zaprzecza istnieniu duchów. Chcąc potwierdzić swoje zdanie, Momo udaje się do opuszczonego szpitala słynącego z obserwacji UFO, a Okarun do tunelu, o którym krążą pogłoski, że jest nawiedzony. W każdym miejscu napotkają przytłaczającą paranormalną aktywność, która wykracza poza ich rozumienie. Momo przebudza swoją ukrytą moc, a Okaruna nawiedza klątwa, przez którą rzuca wyzwanie nadprzyrodzonym siłom! Tam też rozpoczyna się ich nieuniknione uczucie! To opowieść o okultystycznej bitwie oraz dorastaniu!

Reżyserem filmu jest Fūga Yamashiro, który wcześniej pracował nad takimi anime, jak Super Shiro, Inu-Oh, Wehikuł Tatami oraz serialem Dandadan. Yamashiro napisał scenariusz do filmu wraz z Yukinobu Tatsu. W obsadzie głosowej znaleźli się: Shion Wakayama, Natsuki Hanae, Mayumi Tanaka oraz Kazuya Nakai.