Kolejna plotka, ale tym razem o chińskiej wersji karty graficznej RTX 5090

Opinia użytkownika GeForce RTX 5090D, choć do przyjęcia ze zdrowym dystansem.

Plotki koncentrują się na karcie graficznej GeForce RTX 5090D, specjalnej wersji zaprojektowanej na rynek chiński. Kluczową kwestią jest to, że w grach RTX 5090D i RTX 5090 powinny działać tak samo, co potwierdzili inni przeciekający.

Według nowego wątku użytkownik podkręcił pamięć 5090D, aby przetestować maksymalną częstotliwość GPU. Warto zauważyć, że RTX 5090D obecnie nie obsługuje podkręcania za pomocą limitów mocy. Jednak przeciek sugeruje, że może to być możliwe w przyszłości.

RTX 5090D ma takie same prędkości taktowania jak RTX 5090, które wynoszą 2,0 GHz dla zegara bazowego i 2,4 GHz dla zegara boost. Na podstawie tych informacji wydaje się, że karta może zwiększyć do 2,6 GHz, co niemal dorównuje prędkości taktowania flagowej karty RTX 4090 w podobnych warunkach.

Oto co możemy dowiedzieć się z wiadomości użytkownika:

Trzeci problem dotyczy tego, czym wszyscy najbardziej się interesują: faktycznej poprawy lub zwiększenia wydajności w grach. Przetestowaliśmy to.

Zmniejszenie prędkości pamięci 5090D do 14 Gb/s spowodowało również dostosowanie przepustowości do 896,1 GB. Częstotliwość rdzenia została dostosowana do około 2600 MHz.

W przypadku 4090 zmniejszenie prędkości pamięci do 19 Gb/s spowodowało zmniejszenie przepustowości do 912 GB, przy czym częstotliwość rdzenia została ustalona na 2610 MHz.