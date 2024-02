Aż dwie gry za darmo w Epic Games Store. Odbierz prezenty na PC

Mamy czwartek, co – zgodnie z tradycją – oznacza kolejny prezent dla użytkowników komputerów osobistych. Dziś w sklepie Epic Games Store będziecie mogli odbierać całkowicie za darmo dwie gry: Doki Doki Literature Club Plus! oraz Lost Castle. Do godziny 17:00 wciąż możecie dodać do swojej biblioteki poprzednią darmówkę, czyli Doors – Paradox.

Dwie gry za darmo w Epic Games Store

Doki Doki Literature Club Plus!

Witaj w przerażającym świecie poezji i romansów! Pisz wiersze dla swojej sympatii i naprawiaj wszelkie popełnione po drodze błędy, aby zagwarantować sobie perfekcyjne zakończenie. Teraz masz szansę odkryć, dlaczego DDLC jest jednym z najbardziej lubianych horrorów psychologicznych ostatniej dekady!

Lost Castle