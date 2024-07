Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Gracze odbiorą ciekawy tytuł w prezencie

Jak w każdy czwartek, również dzisiaj, Epic Games Store przygotował dla swoich klientów kolejną darmową grę do odebrania. Tym razem w sklepie będziecie mogli zgarnąć na PC ciekawą produkcję o lataniu na wielkich orłach. Mowa więc o grze The Falconeer, stworzone przez dewelopera Tomasa Salę i wydaną w 2020 roku. Tytuł zebrał pozytywne oceny od graczy, a teraz wszyscy chętni będą mogli wypróbować tego duchowego spadkobiercę Panzer Dragoon. Gra dostępna będzie do odbioru do następnego czwartku, czyli 11 lipca.

Szybuj po niebie na grzbiecie wielkiego ptaka wojennego, eksploruj niesamowity oceaniczny świat i tocz epickie bitwy powietrzne w tej nominowanej do nagrody BAFTA grze o walce powietrznej stworzonej samodzielnie przez Tomasa Salę. Wcielasz się w rolę Sokolnika, potężnego wojownika przestworzy, który przemierza ogromny oceaniczny świat podzielony przez pokolenia szkodliwych decyzji i waśni. Na przestrzeni wielu kampanii doświadczysz życia z wielu perspektyw, służąc różnym frakcjom podczas odkrywczej podróży, i rozwikłasz tajemnicę Ursee, jego ludzi i historii. Wykonuj niebezpieczne misje i zadania poboczne, posługując się kuszą elektryczną, aby chronić statki przed piratami, krakenem i innymi zagrożeniami. Nurkuj w głąb oceanu, szybuj nad chmurami, aby walczyć z wielkimi miastami krabów, lub tocz pojedynki powietrzne z tajemniczym Zakonem Mancerów, które kontroluje i reguluje technologię.

Jeszcze więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o prezencie z poprzedniego tygodnia. W Epic Games Store wciąż można odebrać za darmo grę Sunless Skies: Sovereign Edition. Warto się jednak pospieszyć, gdyż oferta trwa tylko do dzisiaj, a dokładniej do godziny 17:00.