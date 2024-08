Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Gracze PC wcielą się w niedźwiedzia

Dzisiaj czwartek, a więc zgodnie z tradycją użytkownicy komputerów osobistych będą mogli odebrać kolejny prezent w Epic Games Store. Gracze PC otrzymają w tym tygodniu jeden prezent. Już za kilka godzin zainteresowani pobiorą za darmo LumbearJack, czyli produkcję studia FinalBoss Games, która pozwala wcielić się w niedźwiedzia z siekierą i spróbować uratować środowisko przed złą korporacją. LumbearJack zostanie udostępnione za darmo w Epic Games Store dziś o 17:00 czasu polskiego. Na przypisanie wspomnianego tytułu do swojego konta będziecie mieć równy tydzień.

Więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

Warto także przypomnieć o prezentach z ubiegłego tygodnia, które wciąż są dostępne w Epic Games Store. Jeszcze przez kilka godzin gracze PC mogą odebrać za darmo F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch oraz pakiet strojów do gry Olympics Go! Paris 2024.