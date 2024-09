Kolejna gra PC za darmo w Epic Games Store. Coś dla fanów przygodówek i gryzoni

Dzisiaj czwartek, a to może oznaczać tylko jedno – kolejną darmówkę od Epic Games. Zgodnie z zapowiedziami w tym tygodniu gracze PC otrzymają za darmo tylko jedną produkcję. Już za kilka godzin w Epic Games Store zostanie udostępnione The Spirit and the Mouse, czyli fabularna gra przygodowa, w której mysz Lila i strażnik duchowy Lumion wspólnymi siłami starają się przywrócić równowagę w ich uroczej wiosce.

The Spirit and the Mouse będzie można pobrać za darmo w Epic Games Store dzisiaj po 17:00 czasu polskiego. Zgodnie z tradycją na przypisanie wspomnianej produkcji do swoich kont gracze PC będą mieli równy tydzień.

Jeszcze więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

Warto także przypomnieć o prezentach z ubiegłego tygodnia, które wciąż są dostępne w Epic Games Store. Jeszcze przez kilka godzin gracze PC mogą odebrać za darmo TOEM oraz The Last Stand: Aftermath.