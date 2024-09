Dwie darmowe gry w Epic Games Store. Kolejne prezenty do zdobycia

W sklepie Epic Games możemy odebrać dwie kolejne gry, w tym produkcję dla fanów zombie.

Epic Games Store rozdaje kolejne prezenty graczom na PC. Przez najbliższy tydzień użytkownicy sklepu będą mogli przypisać do swojego konta dwie gry. Pierwszą z nich jest TOEM: A Photo Adventure, czyli przygodowa gra z elementami zagadek od studia Something We Made. Produkcja zadebiutowała w 2021 roku i zebrała pozytywne opinie od graczy. Teraz każdy chętny będzie mógł sam sprawdzić, czy warto poznać historię utalentowanego fotografa w tej czarno-białej produkcji. Udaj się na zachwycającą wyprawę i skorzystaj ze swojego fotograficznego talentu, aby odkryć tajemnice magicznego TOEM w tej ręcznie rysowanej przygodówce. Rozmawiaj z nietypowymi postaciami, rozwiązuj ich problemy, robiąc im ładne zdjęcia i przemierzaj rozmaite urokliwe zakątki! Wykonuj zdjęcia aparatem, aby rozwiązywać zagadki i pomagać ludziom. Słuchaj relaksujących melodii i napawaj się pięknem otoczenia. Poznawaj nietypowe postacie i pomagaj im rozwiązywać problemy.

Na tym jednak niespodzianki się nie kończą i Epic Games oferuje jeszcze jedną darmową grę w swoim sklepie. Drugim prezentem jest The Last Stand: Aftermath od studia Con Artist Games. Jest to postapokaliptyczny survival z elementami roguelite’a osadzony w świecie opanowanym przez zombie. Twórcy gier The Last Stand: Union City i Dead Zone przedstawiają zupełnie nową przygodową grę akcji typu rogue-lite dla jednego gracza. Po zarażeniu wirusem zombie postanawiasz zbadać postapokaliptyczny świat, aby znaleźć nadzieję dla innych ocalałych. Nadal możesz coś zmienić. Nie poddawaj się.

Obie gry odbierzecie za darmo już dzisiaj o godzinie 17:00. Przypomnijmy, że oferta trwa równo tydzień i będzie dostępna do 26 września. Jeszcze więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store Warto przypomnieć, że jeszcze przez kilka najbliższych godzin możecie do swojego konta przypisać dwie gry z poprzedniego tygodnia. Są to Rugrats: Adventures in Gameland oraz Super Crazy Rhythm Castle.

