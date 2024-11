Kolejna gra PC za darmo na GOG.com. Zainteresowani muszą się jednak pospieszyć

Kilka dni temu informowaliśmy, że na GOG.com ruszyła wyprzedaż gier RPG. Okazuje się jednak, że to nie koniec wiadomości, które powinny zainteresować użytkowników komputerów osobistych. Na wspomnianej platformie udostępniono bowiem za darmo kolejną produkcję, ale zainteresowani powinni się pospieszyć.

Diggles: The Myth of Fenris za darmo na GOG.com

Obecnie na GOG.com za darmo dostępne jest Diggles: The Myth of Fenris. Jeśli chcecie zdobyć produkcję SEK.ost, to wystarczy, że udacie się pod ten adres, zalogujecie się na swoje konto GOG.com i kliknięcie zielony przycisk „Zdobądź za darmo”. Jak wspomnieliśmy wyżej, warto się jednak pospieszyć, ponieważ promocja kończy się 18 listopada 2024 roku o 15:00.