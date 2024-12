Kolejna darmowa gra od GOG. Sklep oferuje następny prezent

Właśnie informowaliśmy, że w sklepie Epic Games dostępna jest już dziesiąta darmowa gra w ramach świątecznego rozdawnictwa. Ale nie tylko ten sklep oferuje prezenty pod sam koniec bieżącego roku. Również GOG w ramach zimowych wyprzedaży rozdaje wybrane produkcje całkowicie za darmo. Tym razem trafiło na The Dark Eye: Chains of Satinav, czyli kolejną przygodówkę studia Daedalic Entertainment, która została wydana w 2012 roku. Produkcja oferuje klasyczną rozgrywkę point & click, więc fani takich tytułów będą szczególnie zadowoleni z darmowego prezentu.

Staw czoła przeznaczeniu!

Król Efferdan, władca królestwa Andergast, którego mieszkańcy znani są ze swojej przesądności, oczekuje wizyty najwyższych rangą dygnitarzy. Od wieków królestwo pozostawało skłócone z sąsiadującą Nostrią, jednak teraz podjęto pierwsze działania, aby wreszcie na dobre zapanował czas pokoju. Myśl o pladze wron nie daje jednak królowi spokoju — ptaki zachowują się w sposób nadzwyczaj agresywny, atakując nawet ludzi. Pośród mieszkańców Andergastu są również tacy, którzy twierdzą, że wrony wywołują u nich straszliwe koszmary. Gdy wrogie stworzenia przenikają także do samego pałacu , władca rozpoczyna poszukiwania utalentowanego ptaszołapa. To szansa dla młodego Gerona, aby udowodnić, że nie zasługuje na reputację pechowca, która ciągnie się za nim od dzieciństwa. Po spotkaniu z królem zostaje mu powierzone niezwykle prestiżowe zadanie. Zadanie okazuje się jednak być nie tylko niespodziewanie trudne, ale staje się początkiem największej przygody jego życia, która zaprowadzi go do wytyczonych granic krainy Aventurii, a także poza nie.

Dzięki swojej ponad 25-letniej historii The Dark Eye stała się jedną z najlepiej rozpoznawanych marek gier RPG w Europie. Oprócz popularnych przygodówek w wersji papierowej The Dark Eye było inspiracją także dla serii niezwykle udanych gier komputerowych. „The Dark Eye: Klątwa Wron” przenosi graczy w samo serce świata Aventurii, gdzie mogą przeżyć niesamowite przygody i poznać krainy, które nigdy wcześniej nie pojawiły się w grach komputerowych The Dark Eye.