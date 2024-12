Xbox rozda za darmo wiele hitów na konsole i PC. Pierwsza gra już dostępna, ale trzeba się pośpieszyć

Dołącz do prężnej społeczności Battlefield i weź udział w widowiskowych bitwach I wojny światowej w cenionej strzelance pierwszoosobowej. Ceniona przez krytyków gra Battlefield 1 otrzymała nagrody: Games Critics Awards Best of E3 2016 za najlepszą grę akcji oraz gamescom za najlepszą grę akcji roku 2016.

Na tym jednak nie koniec atrakcji przyszykowanych przez Microsoft i EA. W ciągu najbliższych dziesięciu dni subskrybenci usług abonamentowych obu firm będą mogli prawdopodobnie przypisać do swojego konta również takie tytuły, jak Titanfall 2: Ultimate Edition, STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition, czy Plants vs. Zombies Garden Warfare 2: Edycja Deluxe, a także dodatki The Sims 4 Home Chef Hustle Stuff Pack, 500 punktów do EA Sports PGA Tour, czy aktualizację do Edycji Elite do Battlefielda 2042. O wszystkich ofertach na darmowe gry będziemy informować Was na bieżąco.