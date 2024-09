Kolejna darmowa gra na PC. Prezent w Microsoft Store pozwoli zaoszczędzić nawet 41 zł

Jeżeli jesteście chętni na zgarnięcie kolejnej gry za darmo, to tym razem ze swoją ofertą wyszedł Microsoft Store. W sklepie możecie bez żadnych opłat odebrać Hero of the Kingdom II, czyli przygodową grę z elementami RPG od studia Lonely Troops. Produkcja zadebiutowała w 2015 roku, zgarniając na Steam „bardzo pozytywne” opinie. Aż 94% graczy z ponad 1700 poleca ten tytuł. W ubiegłym tygodniu w Microsoft Store mogliśmy odebrać pierwszą część, a teraz do zgarnięcia jest kontynuacja. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Ty i twoja siostra w końcu znaleźliście bezpieczną przystań w małej wiosce rybackiej. Ale zaraz potem zaczynają się kłopoty. Zagrożenie ze strony niezłomnej załogi piratów rzuciło cień na całe królestwo. Twoja ukochana siostra została porwana przez piratów i zabrana w nieznane miejsce daleko stąd. Nie masz wyboru, musisz rozpocząć podróż, aby ją uratować. Musisz być dzielny. Udasz się na koniec świata, będziesz pomagał ludziom, wypełniał zadania, nabywał cenne umiejętności i znajdował setki przydatnych przedmiotów. Wkrocz do drugiej części popularnej serii Bohater Królestwa, która oferuje kolejne wspaniałe wrażenia z nowymi funkcjami i bardziej szczegółową grafiką. Ciesz się casualową i uroczą przygodową RPG, która oferuje klasyczną, opartą na fabule eksplorację Point&Click w oldschoolowym stylu izometrycznym. Wyrusz w podróż, aby odkrywać piękny kraj, pomagać ludziom i wykonywać wiele interesujących zadań. Ucz się umiejętności, handluj i zbieraj przedmioty w swoim ekwipunku. Zdobywaj nagrody za swoje dobre uczynki i osiągnięcia. Eksploruj przybrzeżne królestwo i żegluj na najdalsze wyspy, aby pokonać piratów.

Kolejna gra za darmo na komputery

Jeżeli jesteście chętni odebrać darmowe Hero of the Kingdom II, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy zalogować się na swoje konto Microsoft i kliknąć w niebieskie pole z napisem „Bezpłatna”. Grę pobierzecie bezpośrednio z Microsoft Store. Data trwania promocji nie jest znana.