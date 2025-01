Kod źródłowy GTA: San Andreas wyciekł do sieci? Hakerzy próbują złamać hasło

Po sieci krążą rzekomy kod źródłowy do gry Grand Theft Auto: San Andreas. Znani informatorzy z serwisu X, którzy specjalizują się w doniesieniach o serii GTA, poinformowały o wycieku. Paczka plików chroniona jest jednak hasłem, którego wciąż nie udało się złamać. Niektórzy jednak zdołali podejrzeć zawartość plików i ich zdaniem wyciek jest prawdziwy.

Wygląda na to, że kod źródłowy GTA SA krąży po Internecie, ale pliki są chronione hasłem.

Z kolei użytkownik znany jako Videotech ujawnił, że paczka zawiera również plik FileList.txt, co ma uwiarygadniać wyciek. Dla Rockstar Games jest to kolejny cios, po tym, jak jakiś czas temu wyciekły do sieci dokumenty projektowe gry.

Studio nie wydało jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. To kolejne naruszenie własności Rockstar Games po tym, jak niedawno do sieci wyciekło krótkie nagranie z biur studia, pokazujące Grand Theft Auto VI.