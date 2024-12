Klasyczne odsłony Call of Duty już wkrótce w Xbox Game Pass? Microsoft rozbuduje ofertę gier od Activision

Wygląda na to, że kultowe części serii Call of Duty pojawią się wreszcie w katalogu Xbox Game Pass na konsolach i PC.

Microsoft powoli rozbudowuje swoją ofertę gier od Activision Blizzard. Jeszcze w ubiegłym miesiącu w Game Pass pojawiły się wszystkie odsłony serii StarCraft, a w tym miesiącu subskrybenci otrzymali Crash Team Racing Nitro-Fueled. Na tym jednak świąteczne niespodzianki od amerykańskiej korporacji mogą się nie skończyć. Jak poinformował m.in. Tom Warren, redaktor serwisu Verge, w sklepie Microsoftu pojawiły się karty klasycznych odsłon serii Call of Duty. Wcześniej nie były one dostępne, a w poprzednich przypadkach gier Activision, pojawienie się kart w sklepie firmy oznaczało szybkie zaktualizowanie katalogu Xbox Game Pass właśnie o te tytuły.

Call of Duty – cztery klasyczne odsłony już wkrótce w Xbox Game Pass?

W Microsoft Store pojawiły się Call of Duty i dodatek United Offensive, Call of Duty 2 oraz Call of Duty 4: Modern Warfare. Wspomniane tytuły zostały wycenione na 84,91 za drugą i czwartą część cyklu oraz 108 zł za „jedynkę” wraz z dodatkiem. Już wcześniej w ofercie znajdowało się Call of Duty 3, które dostępne jest tylko na konsolach. Możliwe, że wszystkie te cztery tytuły jeszcze w grudniu zadebiutują w Xbox Game Pass i PC Game Pass.