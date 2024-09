Kingdom Two Crowns z kolejnym rozszerzeniem. Zagramy już w październiku

W DLC do Kingdom Two Crowns wcielimy się w samotnego monarchę, który wyrusza w podróż po świecie, podczas której przemierzamy ciemne lasy i piaszczyste plaże. Docieramy na ziemie bogów, lecz nie wiadomo, czy jesteśmy na nich bezpieczni od atakującej w nocy Chciwości.

Twórcy Kingdom Two Crowns ogłosili za pośrednictwem Twittera/X, że tytuł otrzyma duże rozszerzenie „Call of Olympus”, które będzie wprowadzi nową przygodę z związaną z legendami i mitami z greckiej mitologii. Otrzymaliśmy półtoraminutowy zwiastun prezentujący fragmenty dodatku i wiemy, kiedy zostanie on udostępniony.

W dodatku „Call of Olympus” zwiedzimy epicki świat i postaramy się znaleźć drogę do Olimpu. W trakcie przygody wykonamy wiele wyzwań, znajdziemy tajemnicze skarby i potężne artefakty oraz poznamy wiele postaci, takich jak Artemida, Atena, Hefajstos, czy Hermes. Przez całą rozgrywkę będzie nam towarzyszyć wyrocznia pomagająca nam w wielu sytuacjach udzielając porad i wskazówek.

W rozszerzeniu do Kingdom Two Crowns naszym głównym przeciwnikiem będzie wspomniana już Chciwość, z którą stoczymy wiele walk. Będziemy mogli zaatakować bezpośrednio wykorzystując nowe mechaniki oblężenia i pomoc hoplitów ustawionych w falandze. Zawalczymy zarówno na lądzie jak i w wodzie. Stworzymy flotę wyposażoną w balisty, dzięki której będziemy mogli przetransportować armię po zwycięskiej bitwie.

Dodatek do Kingdom Two Crowns zatytułowany „Call of Olympus” pojawi się 8 października. Warto przypomnieć, że podstawowa wersja gry ukazała się 11 grudnia 2018 roku i jest dostępna na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.